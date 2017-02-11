Бенедикт Долль: "У меня были неплохие результаты, но золото…"

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль не скрывал своей радости после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он добавил, что понимал об опасности, которая исходила от Йоханнеса Бе, который проиграл на финише немцу 0,7 секунды.
– Невероятно. У меня просто нет слов, – приводит NRK слова Долля. – У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото... это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоннеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды, и здорово, что мне удалось победить его.
adamantane'
roman94 Темная лошадка побеждает-такое часто бывает, на лидерах лежит давление, они ошибаются и тут выстреливает тот, кто был расслаблен и спокоен, в биатлоне это главное. Больше Долль ничего не выиграет. 19:40 11 февраля __________________Ну, почему же больше ничего? Не до такой степени он слаб. Во всяком случае, посильнее олимпионика Жё, также победившего в спринте.
01:27
adamantane'
"особая опасность исходила именно от Йоннеса" - Йоннес - это сокращённый вариант имени Йоханнес?)
01:25
roman94
Темная лошадка побеждает-такое часто бывает, на лидерах лежит давление, они ошибаются и тут выстреливает тот, кто был расслаблен и спокоен, в биатлоне это главное. Больше Долль ничего не выиграет.
19:40 11 февраля