Бенедикт Долль: "У меня были неплохие результаты, но золото…"

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль не скрывал своей радости после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он добавил, что понимал об опасности, которая исходила от Йоханнеса Бе, который проиграл на финише немцу 0,7 секунды.

– Невероятно. У меня просто нет слов, – приводит NRK слова Долля. – У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото... это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоннеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды, и здорово, что мне удалось победить его.