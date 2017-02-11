18:46 11 февраля | БИАТЛОН

Бенедикт Долль: "У меня были неплохие результаты, но золото…"

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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль не скрывал своей радости после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он добавил, что понимал об опасности, которая исходила от Йоханнеса Бе, который проиграл на финише немцу 0,7 секунды.

– Невероятно. У меня просто нет слов, – приводит NRK слова Долля. – У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото... это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоннеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды, и здорово, что мне удалось победить его.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

roman94 Темная лошадка побеждает-такое часто бывает, на лидерах лежит давление, они ошибаются и тут выстреливает тот, кто был расслаблен и спокоен, в биатлоне это главное. Больше Долль ничего не выиграет. 19:40 11 февраля __________________Ну, почему же больше ничего? Не до такой степени он слаб. Во всяком случае, посильнее олимпионика Жё, также победившего в спринте.

01:27

adamantane'

"особая опасность исходила именно от Йоннеса" - Йоннес - это сокращённый вариант имени Йоханнес?)

01:25

roman94

Темная лошадка побеждает-такое часто бывает, на лидерах лежит давление, они ошибаются и тут выстреливает тот, кто был расслаблен и спокоен, в биатлоне это главное. Больше Долль ничего не выиграет.

19:40 11 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ