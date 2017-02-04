Белоруссия включила Домрачеву в состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Белорусси огласил предварительную заявку команды на чемпионат мира-2017, стартующий 9 февраля в Хохфильцене. На соревнования в Австрию отправится Дарья Домрачева, которая пропустила начало сезона из-за рождения ребенка.

Состав женской команды: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.

Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.