Белоруссия включила Домрачеву в состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Белорусси огласил предварительную заявку команды на чемпионат мира-2017, стартующий 9 февраля в Хохфильцене. На соревнования в Австрию отправится Дарья Домрачева, которая пропустила начало сезона из-за рождения ребенка.
Состав женской команды: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.
Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Дополнительная информация
http://sputnik.by/sport/20170202/1027261853/biatlon-trenery-nazvali-predvaritelnyj-sostav-na-chm-v-hohfilcene.html