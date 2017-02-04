02:12 | БИАТЛОН

Белоруссия включила Домрачеву в состав на чемпионат мира

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Тренерский штаб сборной Белорусси огласил предварительную заявку команды на чемпионат мира-2017, стартующий 9 февраля в Хохфильцене. На соревнования в Австрию отправится Дарья Домрачева, которая пропустила начало сезона из-за рождения ребенка. 

Состав женской команды: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. 

Состав мужской команды: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

Дополнительная информация

http://sputnik.by/sport/20170202/1027261853/biatlon-trenery-nazvali-predvaritelnyj-sostav-na-chm-v-hohfilcene.html

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Материалы REN-TV

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