Бе продолжает лидировать в Кубке мира, Логинов - четвертый, Фуркад - 11-й

После победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) в общем зачете по-прежнему лидирует норвежец Йоханнес Бе. В его активе 156 очков.

На втором месте австриец Симон Эдер. Третьим идет француз Антонен Гигонна. Третий призер сегодняшней гонки россиянин Александр Логинов на четвертой позиции. Действующий победитель Кубка мира Мартен Фуркад пока только 11-й.

Биатлон

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 156 очков (+60)

2 (3). Симон Эдер (Австрия) - 123 (+43)

3 (2). Антонен Гигонна (Франция) - 119 (+31)

4 (5). Александр Логинов (Россия) - 108 (+48)

5 (18). Кантен Фийон Майе (Франция) - 93 (+54)

6 (10). Тарьей Бе (Норвегия) - 87 (+38)

11 (4). Мартен Фуркад (Франция) - 77 (0)

26 (22). Матвей Елисеев (Россия) - 47 (+12)

29 (33). Евгений Гараничев (Россия) - 41 (+17)

35 (29). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)