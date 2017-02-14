Барбора Томешова: "Уход Фуркада с пьедестала был нечестным по отношению к сборной Германии"

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова считает, что француз Мартен Фуркад зря во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене покинул подиум, когда ему не пожали руку Александр Логинов и Антон Шипулин. Также она сомневается, что сборная Казахстана, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, могла допустить простейшие ошибки и поставить себя под удар, провезя запрещенные вещества в Хохфильцен.

– Что касается поступка Фуркада, то это было нечестно по отношению к сборной Германии, которая выиграла гонку, – цитирует iDNES Томешову. – Атмосфера между соперниками явно не лучшая.

Сборная Казахстана? Мне не кажется, что кто-то, простите, будет настолько глуп, чтобы около АЗС выбросить коробки из-под медицинских препаратов и приложить к этому аккредитацию сборной Казахстана.