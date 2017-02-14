Барбора Томешова: "Когда Коукалова чего-то хочет, она этого добивается"

Бывшая чешская биатлонистка Барбора Томешова порадовалась за соотечественницу Габриэлу Коукалову, которая на чемпионате мира в Хохфильцене взяла золотую медаль в спринте. Также Коукалова была третьей в гонке преследования.

– В прошлом году Коукалова сосредоточилась на Кубке мира, а когда она чего-то хочет, то добивается этого, – цитирует iDNES Томешову. – В этом году она хотела сконцентрироваться на чемпионате мира, получить золотую медаль в личной гонке. И ей это удалось. Еще в эстафете я видела, что у нее есть силы для этого. Ее победа в спринте абсолютно заслужена. А ошибка в гонке преследования – такое бывает с каждым. Жаль, что это случилось именно на чемпионате мира. Нужно извлечь урок и получать удовольствие от медали.

Коукалова невероятно приятный человек, она всегда рада помочь окружающим. Несмотря на все ее заслуги, она способна просто общаться с любым.