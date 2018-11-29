Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU в Идре. Ближайший преследователь россиянина француз Аристид Бегю, финишировавший вторым, отстал от него на 17,4 секунды. Замкнул тройку немец Лукас Фрацшер.

Среди других представителей России Сергей Корастылев финишировал четвертым с отставанием в 34,4 секунды, Юрий Шопин - 8-м (46,3), Александр Поварницын - 14-м (1.14,4), Петр Пащенко - 14-м (1.25,5), Игорь Малиновский - 38-м (2.16,1).

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Антон Бабиков (Россия) - 26.00,1 (0 шт. кругов)

2. Аристид Бегю (Франция) - отставание 17,4 (0) (.)

3. Лукас Фрацшер (Германия) - 22,7 (2)

4. Сергей Корастылев (Россия) - 34,4 (0)

5. Фредрик Йессбакк (Норвегия) - 39,8 (2)

6. Симон Фуркад (Франция) - 40,1 (1)

8. Юрий Шопин (Россия) - 46,3 (1)

14. Александр Поварницын (Россия) - 1.14,4 (3)

17. Петр Пащенко (Россия) - 1.25,5 (3)

38. Игорь Малиновский (Россия) - 2.16,1 (2)

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