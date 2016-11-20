Бабиков выиграл контрольную тренировку сборной России, Шипулин - четвертый

Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на контрольной тренировке сборной России. соревнования прошли в норвежском Бейтоштолене. второй результат – у Алексея Слепова, третий – у Петра Пащенко.

У женщин контрольная тренировка проходила в формате смешанной эстафеты с дополнительными патронами и штрафными кругами. Спортсменки были разделены на группы по шесть человек. Татьяна Акимова стала первой.

Бейтоштолен (Норвегия)

Контрольная тренировка

Мужчины

Спринт

1. Антон Бабиков – 25.10,0 (0+1)

2. Алексей Слепов +19,0 (0+2)

3. Петр Пащенко +20,3 (0+1)

4. Антон Шипулин +27,0 (2+1)

5. Юрий Шопин +50,0 (1+1)

6. Семен Сучилов +55,0 (0+1)

7. Эдуард Латыпов +1.11,0 (1+2)

Женщины

1. Татьяна Акимова – 19.16,0 (0+0, 0+0)

2. Виктория Сливко +0.13,0 (0+0, 0+0)

3. Екатерина Глазырина +0.20,0 (0+0, 0+0)

4. Светлана Слепцова +0.24,0 (0+0, 0+3)

5. Ульяна Кайшева +0.25,0 (0+1, 0+2)

6. Екатерина Шумилова +0.31,0 (0+0, 0+0)

7. Ольга Подчуфарова +0.32,0 (0+0, 0+3)

8. Анастасия Загоруйко +0.35,0 (0+0, 0+3)