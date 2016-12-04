15:51 | БИАТЛОН

Бабиков выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Цветков - второй

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Россиянин Антон Бабиков стал победителем гонки преследования в Эстерсунде. Второе место занял другой представитель России Максим Цветков. Третим финишировал француз Мартен Фуркад. Еще один россиянин Антон Шипулин показал восьмой результат.

Таким образом, прервалась неудачная серия сборной. Россияне не попадали в призы на протяжении 25 гонок кряду. Для Бабикова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. До этого его лучшим результатом было седьмое место.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. БАБИКОВ (Россия) - 31.22,3 (1)

2. ЦВЕТКОВ (Россия) - отставание 10,5 (0)

3. М. Фуркад (Франция) - 15,2 (4)

4. Пайффер (Германия) - 52,7 (3)

5. Лессер (Германия) - 55,1 (2)

6. С. Фуркад (Франция) - 56,1 (2)

8. ШИПУЛИН (Россия) - 1.02,1 (3)

17. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.31,8 (4)

26. МАЛЫШКО (Россия) - 1.46,9 (3)

30. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.17,1 (2)

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_12_0/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (58)
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Adios Аmigos R.

Чудеса на виражах...)

17:54

rusfed 2.0

staerswimmer23 русфед в преследовании 60 участников 17:27 , ок, запамятовал уже )

17:32

Бэн Джойс

рашпед, а почему тогда Расторгуев 31-й? А Нелин 32-й?

17:29

Thomas_Boy

Бэн Джойс ___________ Да пурга. Когда Смоки нет, по нем никто не плачет. Просто бреда становится на порядок меньше.

17:28

staerswimmer23

русфед в преследовании 60 участников

17:27

Бэн Джойс

pikvl----------------------------Это с какой такой радости конструктивная оппозиция должна болеть за ваших? Хотя можешь не отвечать, лапти вроде тебя мне неинтересны ))

17:26

staerswimmer23

голштинец, так чмока уверял, что поздравляет любого, кто выиграл, но видно любого, только не русского

17:26

Бэн Джойс

pikvl----------------Это с какой такой радости конструктивная оппозиция должна болеть за ваших? Хотя можешь не отвечать, лапти вроде тебя мне неинтересны ))

17:23

rusfed 2.0

Упс, это ж гонка преследования, он из тридцатки и не мог вывалиться ))

17:23

rusfed 2.0

О, какой приятный сюрприз! Поздравы пацанам! Не хочется никого сглазить, но мне кажется, у Бабикова большое биатлонное будущее. А Малышка из тридцатки так и не вывалился - неужели теперь весь сезон его по всем этапам с собой будут возить??

17:17

pikvl

Ну нет, оппозиция бывает конструктивная и оголтелая. Две большие разницы. Конструтивная оппозиция болеет за своих, хоть и критикует. А ты болеешь против и называться оппозицией права не имеешь! К стенке!

17:13

pikvl

На самом деле надо признать, что у Мартена сегодня лыжи катили хуже. Явно догонял Цветкова в подъем и отставал на спусках. Но ведь это заслуга сервисменов, а они члены команды, не так ли?

17:10

Бэн Джойс

Ты RW.ирка совсем оскудоумел в своей тундре. Прикинь, если бы все заходили бы сюда, только чтобы поздравить и крикнуть "ура" (грубо говоя) после удачной для россиян гонки. Тебе и лунькам вроде тебя ведь скучно было бы без оппозиции, просто тебе не хватает душка признаться в этом самому себе. Посмотри ниже, некоторые туловища после финиша зашли сюда на форум с приоритетной целью ужалить Смоука а потом уже о биатлоне перетереть. Они тоже ругают оппозицию, но сами не понимают, что она им здесь нужна как воздух. Так что не умничай много, дерёвня ))

17:09

pikvl

Надо бы у них обоих (Айртона и Бена) кишечник проверить. И спрямить, если что. Никто адресок не подкинет?

17:07

🚀 Русские нагнут весь ми

Легко, уверенно, на классе нагнули арабскую Мартышку)) 2-3 секунды за км у французика отставание было - ан нет, сдулась Мартенка. Утренний суп из лягушачих лапок был не свеж и Мартена пучило)))

17:04

🚀 Русские нагнут весь ми

Чмока, а как же поздравить СИЛЬНЕЙШИХ?))) Победителей? Не ты ли всех уверял в своей непредвзятости в отличие от поцреотов?))

17:03

01_vlad

Айртон! Сдается мне у тебя кишечник толстый?) Еще и прямой наверное?

17:02

01_vlad

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) еще бы. 4 промаха от француза... на один меньше и привет. 16:45 Его наверное засудили????

16:57

Бэн Джойс

Айртон Бэн Джойс Ну следующие призы у русских будут теперь в лучшем случае в Антерсельве.))------------------------------------Да не, в призы Антошка до НГ вполне может заехать. Вот что он не победит, это железобетонно, ибо для побед у этого днаря кишечник тонковат ))

16:52

RW.irk

Во! Еще один объявился))

16:51

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

еще бы. 4 промаха от француза... на один меньше и привет.

16:45

)V(ax

Айртон, скоро у русских будут все медали и везде - пОмни, границы России нигде не заканчиваются©)))

16:37

Jaroslav-13 - McLaren - the best

RW.irk-----Пускай испражняются)Может- это у них единственная радость в жизни) Их даже банить не надо,пускай народ посмеётся)

16:36

RW.irk

А че годы идут, а здесь ниче не меняется? Все те же два дурачка - смока и фанат Гены Букина?)) Хоть бы кого на подмогу позвали, болезные)))

16:31

maxcds

два долбоящера аертан и бен соревнуются в идиотизме

16:30

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Неплохая гонка для всего состава сборной России.Надеюсь,тренеры не будут тупить и кого то менять,в особенности,хочется дальше наблюдать за развитием Матвея Елисеева.Ждём Кибу,может там удастся посмотреть Латыпова и Поварницына

16:29

Айртон

Бэн Джойс Ну следующие призы у русских будут теперь в лучшем случае в Антерсельве.)) На большее они не способны.)) Зато у Кравцова отмазка есть, что работа ведётся.)) Так что даже хорошо, что Мартен сегодня подарок сделал.)) 4 раза он теперь промахнётся не скоро.))

16:28

Бэн Джойс

Айртон Бэн Джойс У поцреотов теперь новый кумир.)) Антошка как главный зарубальщик с Мартеном списан в утиль.))----------------------------------Сомневаюсь. Стоит Антошке финишировать в призах, как начнутся вопли о новой зарубе ))

16:25

pikvl

pravdorub80 так ты пиши конкретнее. сколько людей тебя не поняли!)))

16:21

Айртон

Бэн Джойс У поцреотов теперь новый кумир.)) Антошка как главный зарубальщик с Мартеном списан в утиль.))

16:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ