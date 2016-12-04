Бабиков выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Цветков - второй

Россиянин Антон Бабиков стал победителем гонки преследования в Эстерсунде. Второе место занял другой представитель России Максим Цветков. Третим финишировал француз Мартен Фуркад. Еще один россиянин Антон Шипулин показал восьмой результат.

Таким образом, прервалась неудачная серия сборной. Россияне не попадали в призы на протяжении 25 гонок кряду. Для Бабикова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. До этого его лучшим результатом было седьмое место.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. БАБИКОВ (Россия) - 31.22,3 (1)

2. ЦВЕТКОВ (Россия) - отставание 10,5 (0)

3. М. Фуркад (Франция) - 15,2 (4)

4. Пайффер (Германия) - 52,7 (3)

5. Лессер (Германия) - 55,1 (2)

6. С. Фуркад (Франция) - 56,1 (2)

8. ШИПУЛИН (Россия) - 1.02,1 (3)

17. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.31,8 (4)

26. МАЛЫШКО (Россия) - 1.46,9 (3)

30. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.17,1 (2)

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было