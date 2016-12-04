Бабиков выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Цветков - второй

Россиянин Антон Бабиков стал победителем гонки преследования в Эстерсунде. Второе место занял другой представитель России Максим Цветков. Третим финишировал француз Мартен Фуркад. Еще один россиянин Антон Шипулин показал восьмой результат.
Таким образом, прервалась неудачная серия сборной. Россияне не попадали в призы на протяжении 25 гонок кряду. Для Бабикова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. До этого его лучшим результатом было седьмое место.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. БАБИКОВ (Россия) - 31.22,3 (1)
2. ЦВЕТКОВ (Россия) - отставание 10,5 (0)
3. М. Фуркад (Франция) - 15,2 (4)
4. Пайффер (Германия) - 52,7 (3)
5. Лессер (Германия) - 55,1 (2)
6. С. Фуркад (Франция) - 56,1 (2)
8. ШИПУЛИН (Россия) - 1.02,1 (3)
17. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 1.31,8 (4)
26. МАЛЫШКО (Россия) - 1.46,9 (3)
30. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.17,1 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_12_0/
Adios Аmigos R.
Чудеса на виражах...)
17:54
rusfed 2.0
staerswimmer23 русфед в преследовании 60 участников 17:27 , ок, запамятовал уже )
17:32
Бэн Джойс
рашпед, а почему тогда Расторгуев 31-й? А Нелин 32-й?
17:29
Thomas_Boy
Бэн Джойс ___________ Да пурга. Когда Смоки нет, по нем никто не плачет. Просто бреда становится на порядок меньше.
17:28
staerswimmer23
русфед в преследовании 60 участников
17:27
Бэн Джойс
pikvl----------------------------Это с какой такой радости конструктивная оппозиция должна болеть за ваших? Хотя можешь не отвечать, лапти вроде тебя мне неинтересны ))
17:26
staerswimmer23
голштинец, так чмока уверял, что поздравляет любого, кто выиграл, но видно любого, только не русского
17:26
Бэн Джойс
pikvl----------------Это с какой такой радости конструктивная оппозиция должна болеть за ваших? Хотя можешь не отвечать, лапти вроде тебя мне неинтересны ))
17:23
rusfed 2.0
Упс, это ж гонка преследования, он из тридцатки и не мог вывалиться ))
17:23
rusfed 2.0
О, какой приятный сюрприз! Поздравы пацанам! Не хочется никого сглазить, но мне кажется, у Бабикова большое биатлонное будущее. А Малышка из тридцатки так и не вывалился - неужели теперь весь сезон его по всем этапам с собой будут возить??
17:17
pikvl
Ну нет, оппозиция бывает конструктивная и оголтелая. Две большие разницы. Конструтивная оппозиция болеет за своих, хоть и критикует. А ты болеешь против и называться оппозицией права не имеешь! К стенке!
17:13
pikvl
На самом деле надо признать, что у Мартена сегодня лыжи катили хуже. Явно догонял Цветкова в подъем и отставал на спусках. Но ведь это заслуга сервисменов, а они члены команды, не так ли?
17:10
Бэн Джойс
Ты RW.ирка совсем оскудоумел в своей тундре. Прикинь, если бы все заходили бы сюда, только чтобы поздравить и крикнуть "ура" (грубо говоя) после удачной для россиян гонки. Тебе и лунькам вроде тебя ведь скучно было бы без оппозиции, просто тебе не хватает душка признаться в этом самому себе. Посмотри ниже, некоторые туловища после финиша зашли сюда на форум с приоритетной целью ужалить Смоука а потом уже о биатлоне перетереть. Они тоже ругают оппозицию, но сами не понимают, что она им здесь нужна как воздух. Так что не умничай много, дерёвня ))
17:09
pikvl
Надо бы у них обоих (Айртона и Бена) кишечник проверить. И спрямить, если что. Никто адресок не подкинет?
17:07
🚀 Русские нагнут весь ми
Легко, уверенно, на классе нагнули арабскую Мартышку)) 2-3 секунды за км у французика отставание было - ан нет, сдулась Мартенка. Утренний суп из лягушачих лапок был не свеж и Мартена пучило)))
17:04
🚀 Русские нагнут весь ми
Чмока, а как же поздравить СИЛЬНЕЙШИХ?))) Победителей? Не ты ли всех уверял в своей непредвзятости в отличие от поцреотов?))
17:03
01_vlad
Айртон! Сдается мне у тебя кишечник толстый?) Еще и прямой наверное?
17:02
01_vlad
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) еще бы. 4 промаха от француза... на один меньше и привет. 16:45 Его наверное засудили????
16:57
Бэн Джойс
Айртон Бэн Джойс Ну следующие призы у русских будут теперь в лучшем случае в Антерсельве.))------------------------------------Да не, в призы Антошка до НГ вполне может заехать. Вот что он не победит, это железобетонно, ибо для побед у этого днаря кишечник тонковат ))
16:52
RW.irk
Во! Еще один объявился))
16:51
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
еще бы. 4 промаха от француза... на один меньше и привет.
16:45
)V(ax
Айртон, скоро у русских будут все медали и везде - пОмни, границы России нигде не заканчиваются©)))
16:37
Jaroslav-13 - McLaren - the best
RW.irk-----Пускай испражняются)Может- это у них единственная радость в жизни) Их даже банить не надо,пускай народ посмеётся)
16:36
RW.irk
А че годы идут, а здесь ниче не меняется? Все те же два дурачка - смока и фанат Гены Букина?)) Хоть бы кого на подмогу позвали, болезные)))
16:31
maxcds
два долбоящера аертан и бен соревнуются в идиотизме
16:30
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Неплохая гонка для всего состава сборной России.Надеюсь,тренеры не будут тупить и кого то менять,в особенности,хочется дальше наблюдать за развитием Матвея Елисеева.Ждём Кибу,может там удастся посмотреть Латыпова и Поварницына
16:29
Айртон
Бэн Джойс Ну следующие призы у русских будут теперь в лучшем случае в Антерсельве.)) На большее они не способны.)) Зато у Кравцова отмазка есть, что работа ведётся.)) Так что даже хорошо, что Мартен сегодня подарок сделал.)) 4 раза он теперь промахнётся не скоро.))
16:28
Бэн Джойс
Айртон Бэн Джойс У поцреотов теперь новый кумир.)) Антошка как главный зарубальщик с Мартеном списан в утиль.))----------------------------------Сомневаюсь. Стоит Антошке финишировать в призах, как начнутся вопли о новой зарубе ))
16:25
pikvl
pravdorub80 так ты пиши конкретнее. сколько людей тебя не поняли!)))
16:21
Айртон
Бэн Джойс У поцреотов теперь новый кумир.)) Антошка как главный зарубальщик с Мартеном списан в утиль.))
16:20