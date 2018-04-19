Бабиков, Волков и Пащенко совершили восхождение на Авачинскую сопку

Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Волков, Петр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын совершили восхождение на Авачинскую сопку во время сбора на Камчатке. Спортсмены завершат сбор на Дальнем Востоке 21 февраля. Ранее Поварницын, Бабчин и Волков приняли участие в "Авачинском марафоне".
- Алексей Волков (биатлон)
- Антон Бабиков
- Петр Пащенко
- Александр Поварницын
- Александр Бабчин
- Алексей Корнев
Alex Tula 37
Закончат сбор 21 февраля? Неужели еще 10 месяцев сбора? Они что будут участвовать в следующем сезоне только в Дальневосточных соревнованиях?
22:15 19 апреля