20:21 19 апреля | Биатлон

Бабиков, Волков и Пащенко совершили восхождение на Авачинскую сопку

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Российские биатлонисты Антон Бабиков, Алексей Волков, Петр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын совершили восхождение на Авачинскую сопку во время сбора на Камчатке. Спортсмены завершат сбор на Дальнем Востоке 21 февраля. Ранее Поварницын, Бабчин и Волков приняли участие в "Авачинском марафоне".

 

Нет мы не ниндзя) Мы просто обгорели)

Публикация от Alexey Volkov (@vol4ikov) 18 Апр 2018 в 10:30 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex Tula 37

Закончат сбор 21 февраля? Неужели еще 10 месяцев сбора? Они что будут участвовать в следующем сезоне только в Дальневосточных соревнованиях?

22:15 19 апреля

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