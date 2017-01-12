Бабиков стартует в спринте 14-м, Шипулин - 69-м

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый протокол мужской спринтерской гонки, которая состоится в рамках 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге и начнется в 16:45 по московскому времени.

Первым из россиян стартует Антон Бабиков. У него – 14-й номер. Дмитрий Малышко уйдет в гонку 30-м, а Матвей Елисеев – 52-м. Антон Шипулин и Максим Цветков стартуют друг за другом – 69-м и 70-м соответственно. У Евгения Гараничева – 90-й номер.

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад получил 60-й номер.