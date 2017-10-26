Бабиков сравнил биатлонистов сборной России с героями комиксов

Чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков сравнил биатлонистов сборной России с супергероями комиксов. Он назвал себя Флэшем, а Антона Шипулина – Капитаном России.

– С кем бы вы сравнили членов российской команды из супергероев комиксов?

– Алексей Волков – это Тони Старк, потому что он много говорит, он – человек новых идей и это приносит ему успех, – приводит пресс-служба Союза биатлонистов России слова Бабикова. – Александр Логинов – это Халк, потому что у него много здоровья. Матвей Елисеев – это Тор, потому что он выходец откуда-то из леса, у него тоже много здоровья, и некоторые из его вещей никто, кроме него, поднять не может.

Юра Шопин – Человек-паук, потому что он одаренный молодой человек, очень неординарный. У него есть та пластичность, с которой человек-паук летает между домами.

Я пусть буду Флэшем. Очень скромно. А Шипулин – это Капитан Россия, точно!