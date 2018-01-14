13:38 | Биатлон

Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге

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Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба СБР. Вчера в составе сборной России он выиграл бронзу в эстафете.

В масс-старте примут участие Антон Шипулин и Александр Логинов.

Гонка пройдет сегодня и начнется в 14.15 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Optimist)))

Какая потеря!

15:23

maksimalist

Похоже до Олимпиады ловить нечего... В Италию на высокогорье вообще не брал бы сильнейших, а целенаправленно готовил к Олимпиаде.

14:51

Уралан-13

Дима,к тебе обращение-В н чале года мы форсируем,потом мы получаем в середине,а в итоге тренеры виноваты???Я понимаю,что ты комментатор всея Руси,но врать зачем???Пускай за грибами ходят на лыжах и в белок стреляют((((Один хер промажут(вспомни Дарью)

14:06

Уралан-13

Гнать эту"девочку"И все отмазки,что тренеры не подготовили,Губерниев постоянно отмазываетЧто Бабикова,что Виролайнен(((Неужели мы такие тупые и не понимаем,что мама Дашу пытается в сборную???Тяните у себя в мыслях,Резцова,лучше троём бегать,чем с вашей дочкой....

13:55