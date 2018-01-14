Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге

Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба СБР. Вчера в составе сборной России он выиграл бронзу в эстафете.
В масс-старте примут участие Антон Шипулин и Александр Логинов.
Гонка пройдет сегодня и начнется в 14.15 по московскому времени.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершается масс-стартами. начало мужской гонки - в 14:15 (мск).– Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 14 января 2018 г.
События дня, свежие фото и комментарии участников - в нашем материале на https://t.co/9eGgSMIJ78: https://t.co/aKbocEdQSa
Отметим, что Антон Бабиков пропустит эту гонку. pic.twitter.com/pwRPlJABKW
Optimist)))
Какая потеря!
15:23
maksimalist
Похоже до Олимпиады ловить нечего... В Италию на высокогорье вообще не брал бы сильнейших, а целенаправленно готовил к Олимпиаде.
14:51
Уралан-13
Дима,к тебе обращение-В н чале года мы форсируем,потом мы получаем в середине,а в итоге тренеры виноваты???Я понимаю,что ты комментатор всея Руси,но врать зачем???Пускай за грибами ходят на лыжах и в белок стреляют((((Один хер промажут(вспомни Дарью)
14:06
Уралан-13
Гнать эту"девочку"И все отмазки,что тренеры не подготовили,Губерниев постоянно отмазываетЧто Бабикова,что Виролайнен(((Неужели мы такие тупые и не понимаем,что мама Дашу пытается в сборную???Тяните у себя в мыслях,Резцова,лучше троём бегать,чем с вашей дочкой....
13:55