Бабиков пропустит масс-старт в Рупольдинге

Российский биатлонист Антон Бабиков пропустит масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает пресс-служба СБР. Вчера в составе сборной России он выиграл бронзу в эстафете.

В масс-старте примут участие Антон Шипулин и Александр Логинов.

Гонка пройдет сегодня и начнется в 14.15 по московскому времени.