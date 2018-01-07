Бабиков после эстафеты в Оберхофе процитировал "Ежика в тумане"

Биатлонист сборной России Антон Бабиков оригинально прокомментировал тяжелые погодные условия во время эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка, в которой россияне стали четвертыми, проходила в сильный туман. Бабиков в Инстаграме процитировал знаменитую сказку Сергея Козлова "Ежик в тумане".
"Из тумана, как из форточки, выглянул Филин, ухнул: "Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!.." и растворился в тумане. "Псих", – подумал Ежик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Спасибо всем за поддержку!" – написал Бабиков в Инстаграме.
maksimalist
Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/2017. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?!
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