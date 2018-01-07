Бабиков после эстафеты в Оберхофе процитировал "Ежика в тумане"

Биатлонист сборной России Антон Бабиков оригинально прокомментировал тяжелые погодные условия во время эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка, в которой россияне стали четвертыми, проходила в сильный туман. Бабиков в Инстаграме процитировал знаменитую сказку Сергея Козлова "Ежик в тумане".

"Из тумана, как из форточки, выглянул Филин, ухнул: "Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!.." и растворился в тумане. "Псих", – подумал Ежик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Спасибо всем за поддержку!" – написал Бабиков в Инстаграме.