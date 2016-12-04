Бабиков показал четвертый ход, Шипулин был самым быстрым на рубежах

Победитель гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Антон Бабиков показал четвертое время по лыжному ходу. Россиянин уступил ходом норвежцу Йоханнесу Бе 31,2 секунды. Вторым по времени на лыжне стал еще один представитель Норвегии, Хенрик Лабелунд (+20,7), третьим – немец Симон Шемпп (+26,5).

Занявший второе место в гонке Максим Цветков показал 19-й ход, уступив Бе 54,7 секунды. Антон Шипулин проиграл норвежцу 36 секунд, Матвей Елисеев – 43, Дмитрий Малышко – 50, Евгений Гараничев – 1 минуту 7 секунд.

Шипулин при этом был самым быстрым на рубежах, допустив за четыре стрельбы три промаха. Бабиков не закрыл одну мишень и потратил на 22,7 секунды больше, тогда как Цветков отстрелялся в ноль и был медленнее на 28 секунд.

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