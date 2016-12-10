Бабиков обошел Шипулина и Фуркада по лыжному ходу в гонке преследования в Поклюке

Российский биатлонист Антон Бабиков показал третью скорость на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Быстрее его был австриец Джулиан Эберхард, а также итальянец Лукас Хофер. Несмотря на это, Бабиков не смог улучшить свой результат по сравнению со спринтом, финишировав 34-м. Причина - пять промахов на огневых рубежах.

Победитель гонки Мартен Фуркад показал только 22-й результат на лыжне, отстав от времени Бабикова на 27,6 секунды. Серебряный призер Эмиль Хегле Свендсен по времени был шестым с отставанием в 4,9 секунды. Ставший третьим Антон Шипулин - десятый с разрывом в 9,2 секунды.