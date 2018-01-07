Бабиков – о тумане в Оберхофе: "Стоя стрелял на удачу"

Российский биатлонист Антон Бабиков подчеркнул, что не стал менять мушку перед стартом эстафеты в Оберхофе. Гонка проходила в сложных погодных условиях, на стадионе сгустился туман.

– Мушка? Ничего не менял. Некоторые это делают, но я сказал тренеру, что менять не буду, – сказал Бабиков во флэш-интервью. – Для меня туман – не такая уж и большая проблема. Видимость? Трудно сказать. Дует ветер. Иногда кажется, что он должен рассеивать туман.

Ужас был на втором этапе на лежке. Лежали все. Упустили много времени. На моем этапе были видны хоть какие-то силуэты. Стоя же я стрелял на удачу, чтобы винтовка была по направлению к мишени.

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты