Бабиков - 13-й в общем зачете Кубка мира

Россиянин Антон Бабиков, занявший третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поднялся на 13-ю позицию в общем зачете. Матвей Елисеев, ставший шестым, занимает 17-ю позицию. Лидером общего зачета остается француз Мартен Фуркад.

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 468 (+60)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 310 (+29)

3 (3). Й. Бе (Норвегия) – 308 (+32)

4 (4). Бьорндален (Норвегия) – 258 (+36)

5 (6). Шемп (Германия) – 251 (+54)

6 (5). ЦВЕТКОВ (Россия) – 240 (+18)

13 (17). БАБИКОВ (Россия) – 178 (+48)

17 (20). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 163 (+38)

35 (35). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 80 (0)

48 (48). МАЛЫШКО (Россия) – 25 (0)

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