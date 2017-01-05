15:50 | БИАТЛОН

Аввакумова получила гражданство Кореи

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Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях, информирует официальный сайт Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В.Н. Бучина.

Ранее появилась информация, что 26-летняя Аввакумова, а также еще один российский биатлонист Тимофей Лапшин хотят получить корейское гражданство.

- Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Корею на международных стартах. Мы желаем ей плодотворной подготовки и успешных выступлений, - говорится в сообщении.

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Материалы REN-TV

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