11:00 | БИАТЛОН

Авиакомпания вернет полную стоимость билетов в связи с отменой этапа Кубка мира в Тюмени

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Авиакомпания Utair вернет деньги за авиабилеты в связи с отменой этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает официальный сайт перевозчика. Возврату подлежат билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря 2016 года включительно. Авиакомпания разрешает пассажирам до 31 декабря 2016 года оформить возврат приобретенных ранее авиабилетов с полным возмещением их стоимости.

22 декабря стало известно, что Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени. Старты должны были пройти с 9 по 12 марта 2017 года.

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Дополнительная информация

https://www.utair.ru/about/news/utair-vernet-dengi-za-aviabilety-v-svyazi-s-otmenoy-kubka-mira-po-biatlonu-v-tyumeni-/

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