Арнд Пайффер: "Уже нет никакой биатлонной семьи"

Немец Арнд Пайффер отметил, что разговоры о дружной биатлонной семье не имеют под собой оснований. По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы из-за того, что многие не воспринимают критику в свой адрес. Ранее Мартен Фуркад оставил свой комментарий в "Инстаграме", напомнив Александру Логинову о его дисквалификации за употребление допинга.
- Оставить комментарий - это нормально, - приводит Sport1 слова Пайффера. - Многие говорят о биатлонной семье, но на самом деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
если написать фрицу про гитлер-югент то сразу вмешается Гаагский трибунал)))
23:59 9 февраля
inspire
ее разрушил ОЭБ еще тогда, когда Чудова и Пуарэ "кинул". А все молчали.=============== да, было дело, но ОЭБ сразу видимо понял, что учудил, коль на ночь глядя поперся объясняться к Чудову в номер, жаль не хватило сил заднюю включить ...
23:09 9 февраля
кубань чемпион
Правильно сказал, ее разрушил ОЭБ еще тогда, когда Чудова и Пуарэ "кинул". А все молчали.
22:58 9 февраля
FINIX
" Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга" - так не тратьте!!! Ваше дело бегать и стрелять, а не критиковать!
22:56 9 февраля
Мяс@руб
Ну да, и выдача ВАДА "особенным" спортсменам разрешений на прием запрещённых препаратов (такого же допинга)- это ж тоже нормально. Не удивлюсь, если и жабоед окажется "особенным", может поэтому и "хвост распушил".
22:52 9 февраля
VVSh71
Нюрнбергский процесс тоже нормально. но вас же не гнобят по сей день.
22:48 9 февраля
shu111
Оставить ТАКОЙ комментарий в ДР человека - это нормально? Пойду напишу что-нибудь пфайферу про гитлер-югенд. Комментарий - это же нормально)
22:41 9 февраля