Арнд Пайффер: "Уже нет никакой биатлонной семьи"

Немец Арнд Пайффер отметил, что разговоры о дружной биатлонной семье не имеют под собой оснований. По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы из-за того, что многие не воспринимают критику в свой адрес. Ранее Мартен Фуркад оставил свой комментарий в "Инстаграме", напомнив Александру Логинову о его дисквалификации за употребление допинга.

- Оставить комментарий - это нормально, - приводит Sport1 слова Пайффера. - Многие говорят о биатлонной семье, но на самом деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы.