22:32 9 февраля | БИАТЛОН

Арнд Пайффер: "Уже нет никакой биатлонной семьи"

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Немец Арнд Пайффер отметил, что разговоры о дружной биатлонной семье не имеют под собой оснований. По его словам, в отношениях между спортменами возникают проблемы из-за того, что многие не воспринимают критику в свой адрес. Ранее Мартен Фуркад оставил свой комментарий в "Инстаграме", напомнив Александру Логинову о его дисквалификации за употребление допинга. 

- Оставить комментарий - это нормально, - приводит Sport1 слова Пайффера. - Многие говорят о биатлонной семье, но на самом деле ее уже нет. Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга. Но не все воспринимают критику. Из-за этого потом начинаются проблемы.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

если написать фрицу про гитлер-югент то сразу вмешается Гаагский трибунал)))

23:59 9 февраля

inspire

ее разрушил ОЭБ еще тогда, когда Чудова и Пуарэ "кинул". А все молчали.=============== да, было дело, но ОЭБ сразу видимо понял, что учудил, коль на ночь глядя поперся объясняться к Чудову в номер, жаль не хватило сил заднюю включить ...

23:09 9 февраля

кубань чемпион

Правильно сказал, ее разрушил ОЭБ еще тогда, когда Чудова и Пуарэ "кинул". А все молчали.

22:58 9 февраля

FINIX

" Мы можем потратить очень много времени, критикуя друг друга" - так не тратьте!!! Ваше дело бегать и стрелять, а не критиковать!

22:56 9 февраля

Мяс@руб

Ну да, и выдача ВАДА "особенным" спортсменам разрешений на прием запрещённых препаратов (такого же допинга)- это ж тоже нормально. Не удивлюсь, если и жабоед окажется "особенным", может поэтому и "хвост распушил".

22:52 9 февраля

VVSh71

Нюрнбергский процесс тоже нормально. но вас же не гнобят по сей день.

22:48 9 февраля

shu111

Оставить ТАКОЙ комментарий в ДР человека - это нормально? Пойду напишу что-нибудь пфайферу про гитлер-югенд. Комментарий - это же нормально)

22:41 9 февраля

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