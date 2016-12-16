01:29 | БИАТЛОН

Арнд Пайффер: "Россию должны лишить крупных турниров"

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Немец Арнд Пайффер после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место поддержал решение Международной федерации бобслея и скелетона лишить Россию проведения ЧМ-2017. Вчера стало известно, чтоМеждународный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Я за то, чтобы Россию лишили крупных турниров, – приводит ARD слова Пайффера. – Международная федерация бобслея и скелетона правильно поступила, отняв у Сочи ЧМ-2017. Я начал знакомиться с докладом Макларена, там много доказательств.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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voroshan

Да уж, отныне, резиновое изделие, я тебе, Фуфайфер, симпатизировать не буду

04:05

Бармалей3000

Вот вам медали честно не можем позор

01:47

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