Арнд Пайффер: "Россию должны лишить крупных турниров"

Немец Арнд Пайффер после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место поддержал решение Международной федерации бобслея и скелетона лишить Россию проведения ЧМ-2017. Вчера стало известно, чтоМеждународный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Я за то, чтобы Россию лишили крупных турниров, – приводит ARD слова Пайффера. – Международная федерация бобслея и скелетона правильно поступила, отняв у Сочи ЧМ-2017. Я начал знакомиться с докладом Макларена, там много доказательств.