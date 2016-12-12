Аристид Бегю вошел в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Чехии

Аристид Бегю, который на этапе Кубка IBU в Риднауне выиграл гонку преследования, стартовав пятым, включен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в чешском Нове-Место с 15 по 18 декабря, сообщает biathlon-news.fr. В основной команде 22-летний биатлонист заменит Фабьена Клода. В остальном состав сборной Франции останется неизменным: женщины – Селия Аймонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер; мужчины – Жан-Гийом Беатрикс, Аристид Бегю, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Марет Фуркад, Симон Фуркад.