Антон Шипулин: "Знаю, в очередной раз ошибся"

Чемпион Олимпийских игр в Сочи в составе эстафетной четверки Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке на своей странице в Instagram отметил, что будет работать над ошибками, чтобы чаще радовать своих болельщиков. По итогам пасьюта российский биатлонист занял третье место, пропустив вперед Эмиля Хегле Свендсена и Мартена Фуркада.

"Не все идеально в сегодняшней гонке... знаю, ошибся на рубеже и на финише в очередной раз. Но я вам обещаю, что еще больше буду работать над своими ошибками, чтобы почаще вас радовать! Спасибо всем за поддержку!!! То ли еще будет", – написал Шипулин в Instagram.