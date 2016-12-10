16:30 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Знаю, в очередной раз ошибся"

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Чемпион Олимпийских игр в Сочи в составе эстафетной четверки Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке на своей странице в Instagram отметил, что будет работать над ошибками, чтобы чаще радовать своих болельщиков. По итогам пасьюта российский биатлонист занял третье место, пропустив вперед Эмиля Хегле Свендсена и Мартена Фуркада.

"Не все идеально в сегодняшней гонке... знаю, ошибся на рубеже и на финише в очередной раз. Но я вам обещаю, что еще больше буду работать над своими ошибками, чтобы почаще вас радовать! Спасибо всем за поддержку!!! То ли еще будет", – написал Шипулин в Instagram.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

Главное, чтобы не превратился в Акелу..

17:12

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