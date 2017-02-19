22:09 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Знаю, не оправдал надежды многих…"

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Россиянин Антон Шипулин на своей странице в "Инстаграме" подвел итоги завершившегося чемпионата мира в Хохфильцене. Шипулин завоевал две медали - золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной эстафете. Также лидер сборной дважды становился четвертым - в гонке преследования и в масс-старте.

"Чемпионат мира закончился. Знаю, не оправдал надежды многих. Но я правда старался! Спасибо всем за поддержку. То ли еще будет..." - написал Шипулин.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hant64

Антон, зачем оправдываться? Разве не видно было, что ты старался? К сожалению, стрельба - это твоя ахиллесова пята, там всё как в лотерее. Увы, жаль, не срослось в очередной раз. Но всё равно молодцы, все бились, это было видно.

22:16

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