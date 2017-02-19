Антон Шипулин: "Знаю, не оправдал надежды многих…"

Россиянин Антон Шипулин на своей странице в "Инстаграме" подвел итоги завершившегося чемпионата мира в Хохфильцене. Шипулин завоевал две медали - золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной эстафете. Также лидер сборной дважды становился четвертым - в гонке преследования и в масс-старте.

"Чемпионат мира закончился. Знаю, не оправдал надежды многих. Но я правда старался! Спасибо всем за поддержку. То ли еще будет..." - написал Шипулин.