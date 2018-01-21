Антон Шипулин: "Я уже понял, что у меня самое любимое положение - горизонтальное"

Россиянин Антон Шипулин рассказал, как отдыхает между гонками и отметил, что для него стула не существует. По его словам, он все делает лежа.

– Для меня самое важное – пообщаться с семьей. Если есть свободное время у меня и у семьи за 3000 км от меня, они выходят со мной в скайп, – цитирует Калашников Media Шипулина. – Я смотрю за тем как растет сын, очень интересно смотреть на какие-то его новые мысли, слова, поступки, так здорово за этим наблюдать. Я каждый день прошу: "скинь мне что-нибудь еще!". У жены уже память в телефоне закончилась. Потому что она постоянно записывает для меня видео.

Самое главное после тренировок – восстановиться, прийти в себя. Я уже понял, что у меня самое любимое положение – горизонтальное. Я прихожу с тренировки, моюсь, кушаю и ложусь. Для меня стула не существует.

У меня даже начинает болеть уже спина, потому что я все делаю лежа: читаю, смотрю фильмы, созваниваюсь. Хочется энергию аккумулировать.