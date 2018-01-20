Антон Шипулин: "Выступил неплохо, учитывая, что первые два спортсмена весь сезон были недосягаемы"

Российский биатлонист Антон Шипулин, который стал бронзовым призером гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве, доволен результатом. По словам спортсмена, соперники не дали шанса побороться за более высокое место.

- Не сказал бы, что сегодня выкладывался на максимум. Главная задача была - отстреляться на рубежах. Почти справился, - приводит Калашников Media слова Шипулина. - Первый выстрел меня подвел. Но если учесть, что первые два спортсмена недосягаемые весь сезон были, выступил неплохо.

Большую часть дистанции шел один. Хочется, чтоб впереди были соперники, чтоб за ними можно было посидеть. Все-таки это гонка с общего старта, здесь хочется поконкурировать с соперником.

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