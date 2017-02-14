Антон Шипулин: "Время уходит, а золото хочется все больше"

Россиянин Антон Шипулин признал, что на него давят последние неудачи на чемпионате мира. По словам биатлониста, большая часть его проблем относится к области психологии.

– Ваша главная ошибка в том, что слишком сильно выделяете чемпионат мира на фоне остальных стартов?

– Да, иногда нужно расслабиться и спокойно сделать ту работу, которую умеешь. Но, к сожалению, на меня все время давит груз ответственности, ведь я еще не выигрывал золотых медалей на чемпионатах мира. Понимаю, что мое время уходит, и от этого желания только больше. Постараюсь выкинуть все из головы и повторить то, что делаю на тренировках.

– Не устали от разговоров, что вся проблема в психологии?

– Вся проблема действительно в голове. Я с этим живу и к этому привык. Очень часто сам создаю себе проблемы, даже когда нахожусь в хорошем физическом состоянии. Все люди проходили через подобное. Вспомните, какое волнение охватывает во время экзаменов. И как бы ты ни пытался успокоиться, тебя все равно трясет изнутри. Другое дело, что кто-то умеет с этим справляться, а кто-то начинает относиться еще серьезнее, от чего становится только хуже. (Владимир ИВАНОВ)