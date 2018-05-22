Антон Шипулин вошел в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин вошел в состав сборной России на сезон-2018/19. 30-летний биатлонист еще не принял решения о продолжении карьеры. По окончании минувшего сезона он сказал, что врачи рекомендовали ему сделать паузу на полгода.

- По Антону ясности нет. Естественно, он включен в состав команды, а что касается формата его работы, то по этому вопросу с ним и его личным тренером нам еще предстоит встретиться, - цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева.

Шипулин в последние годы занимался по индивидуальной программе. Драчев не одобрял такой метод подготовки.