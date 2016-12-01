Антон Шипулин: "Видимо, Мартен Фуркад опять сильно готов к началу сезона"

Биатлонист сборной России Антон Шипулин, ставший 11-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметил, что на последнем огневом рубеже он не справился с порывами ветра. Первые три рубежа он прошел с одним промахом, а на четвертом допустил сразу три.

- Видимо, Мартен Фуркад опять очень сильно готов к началу стартов, - сказал Шипулин в эфире программы "Все на матч!". - Мне сегодня бежалось тяжело, но ходом я прибавить не мог. Будем сейчас разбегаться, работать над ошибками, думать с тренером, почему так произошло. Но все равно сегодня главным был не ход, а стрельба. С ней я не справился. До четвертого рубежа мне с ветром везло. На последнем поднялся ветер.