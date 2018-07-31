Антон Шипулин: "В политику я не собираюсь. Решение о будущем приму в середине осени"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что не собирается стать политиком. Он пообещал принять решение о том, продолжать ли карьеру, в середине осени.

- Тренируюсь, наслаждаюсь, поддерживаю форму. А решение приму, как и говорил, наверное, в середине осени, - заявил Шипулин в Инстаграме. - И как только приму свое решение, вы, друзья, будете об этом знать. Обязательно поделюсь. На самом деле тренируюсь, животик пока не вырос. Всех люблю. А вы у меня все такие разные. И злые, и веселы, и защитники настоящие. И те, кто знает про меня больше, чем я сам. Вы все классные.

Поэтому хотите - отписывайтесь, хотите - оставайтесь. Я вам хотел показать жизнь вне спорта. Как живут спортсмены. Как живут те, кто не только целыми днями выкладывают в Инстаграм, что они делают, как тренируются. Кстати, в политику я не собрался. До свидания!