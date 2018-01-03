11:52 3 января | Биатлон

Антон Шипулин: "В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться"

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Россиянин Антон Шипулин рассказал об изменениях в национальной команде, отметив, что никто не заставляет спортсменов тренироваться.

– В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь, – цитирует Шипулина kalashnikov.media. – Раньше приходилось обманывать Николая Петровича Лопухова, потому что он сильно расстраивался. А сейчас тебе стало тяжело, ты подошел к тренеру: "Я не могу, я устал, у меня никакое самочувствие". Тренер сказал тебе: иди, отдыхай, а сам схватился за голову, начал открывать план и смотреть, искать причину, почему тебе стало плохо.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4517318

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джин_SM(v3)

Ну всё понятно тогда...

14:11 3 января

Урфин_Я

В общем-то понятно, о высказывнии Бабикова речь... по уму насилие над организмом оно не в пользу, тут нет вопросов... отдохнуть для здравия оно не помешает, давайте, парни, на вас надежда тока ;-)

13:10 3 января

alex2999

И это уже заметно по результатам... Видимо, все плохо себя чувствовали или не хотели...

13:00 3 января

Serenky25

Да олимпиада это главное участие. Никаких медальных планов (список допингеров). Главное з/п капает. Публичный дом (ой ..дом болельщиков) опять же будет работать. )))Все хорошо.

12:26 3 января

Урфин_Я

Уважаю Шипулина - было без шуток!

12:18 3 января

Урфин_Я

Антон, уж как я тебя уважаю... а ЗП платят за такие дни? ;-) Да шутка, конечно, подустал - перекури, о чём речь )))

12:17 3 января