Антон Шипулин: "В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться"

Россиянин Антон Шипулин рассказал об изменениях в национальной команде, отметив, что никто не заставляет спортсменов тренироваться.

– В нашей новой команде никогда не заставляют тренироваться, если ты сам этого не хочешь, или понимаешь, что тебе это не надо, или плохо себя чувствуешь, – цитирует Шипулина kalashnikov.media. – Раньше приходилось обманывать Николая Петровича Лопухова, потому что он сильно расстраивался. А сейчас тебе стало тяжело, ты подошел к тренеру: "Я не могу, я устал, у меня никакое самочувствие". Тренер сказал тебе: иди, отдыхай, а сам схватился за голову, начал открывать план и смотреть, искать причину, почему тебе стало плохо.