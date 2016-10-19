09:55 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "В этом году у нас сформировался замечательный коллектив"

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Российский биатлонист Антон Шипулин в ходе подготовки к новому сезону в Ханты-Мансийске сообщил, что видит в специалисте Андрее Крючкове самые приемлемые для себя тренерские качества. По словам олимпийского чемпиона, в этом году в команде сформировался замечательный коллектив, в частности, с приходом в сборную тренера по стрелковой подготовке Андрея Гербулова.

– Нас все устраивает в совместной работе, – цитирует пресс-служба "ЮграМегаСпорт" Шипулина. – Мы много общаемся с тренерами, проводим большой анализ по соревнованиям и тренировкам, работаем над ошибками. В Андрее Крючкове я вижу, пожалуй, самые лучшие для себя тренерские качества, какие только могут быть. Я полностью доверяю ему. И коллектив в этом году у нас сформировался замечательный. К нам присоединился Андрей Гербулов, самый лучший тренер по стрелковой подготовке. Это не только мое мнение, это мнение многих спортсменов. И Антон Щурбинов, который помогает нам справляться с восстановительными процедурами и хорошо разбирается в тренировочном процессе. Поэтому команда в этом году у нас сложилась отличная. Надеюсь, это даст свои результаты в течение сезона.

Конечно, я буду стараться показывать максимальный результат. Разумеется, всем хочется побед, причем, мне самому больше, чем кому-либо еще. Каждый из сотни биатлонистов, участвующих в Кубке мира, хочет выиграть, и я не исключение. Мы тренируемся для того, чтобы показывать хороший результат. Будет сезон, увидим! Настрой, разумеется, боевой.

Дополнительная информация

http://ugramegasport.ru/2016/10/18/anton-shipulin-komanda-slozhilas-otlichnaya-nadeyus-eto-dast-svoi-rezultaty/

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