Антон Шипулин: "В эстафете стрелял не по мишени, а по точке, которую было еле видно"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что расстроен четвертым местом в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он также добавил, что из-за тяжелых погодных условий стрелял не по мишени, а по точке, которую было еле видно.

– Да, сегодня ходили по краю пропасти. Рад, что не ушел на штрафные круги, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Шипулин. – Было очень тяжело стрелять. Кто-то приспособился к таким условиям, кто-то – нет. Мы видели, как туман шел накатами – проходило буквально 2-3 секунды, и туман накатывал.

Расстроен, что мы стали четвертыми, но будем бороться, поддерживать ребят. Сначала подумал, что Логинов поспешил, но когда я пришел на рубеж и четыре выстрела стрелял в никуда, понял, что у него ситуация могла быть еще хуже.

На стойке было такое чувство, что диоптрий не запотел, а в него как будто попала влага. Еще пытался подкрутить намушник. Эти условия получились тяжелыми и для меня, и, думаю, для всей команды.

Как подготавливается винтовка к таким гонкам? Да никак. Подготавливаются части винтовки. Сегодня хотелось бы, чтобы лучше было видно мишень. А вообще понимал, что нужно стрелять не по мишени, а по точке, которую было еле видно.

Сегодня я не выкладывался по полной. Хотя точно было легче, чем в спринте. Надеюсь, что такое состояние сохраню до следующего этапа.

Эстафета в тумане. Россия без наград в экстремальной гонке