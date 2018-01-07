18:35 7 января | Биатлон

Антон Шипулин: "В эстафете отработали не очень хорошо, спишем это на плохую погоду"

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Российский биатлонист Антон Шипулин после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что старался биться до последнего. Он также добавил, что неудачное выступление россиян можно списать на плохую погоду.

Напомним, что Россия в гонке заняла четвертое место.

Это эстафета, старался биться до последнего, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже – спишем это на плохую погоду.

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты//
Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия – четвертая

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58930/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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spawn0

смешно

21:35 7 января

Serenky25

Лишь бы списать.

18:59 7 января

Особое мнение ^^^

Последние 3 года только и делают, что списывают на что-то... Никакущие без...

18:52 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

ТЕБЯ самого уже ""списать"" пора.... Понторз, ****ля, с озера ШАРТАШ.....

18:41 7 января