Антон Шипулин: "В эстафете отработали не очень хорошо, спишем это на плохую погоду"

Российский биатлонист Антон Шипулин после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что старался биться до последнего. Он также добавил, что неудачное выступление россиян можно списать на плохую погоду.

Напомним, что Россия в гонке заняла четвертое место.

– Это эстафета, старался биться до последнего, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже – спишем это на плохую погоду.

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