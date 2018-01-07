Антон Шипулин: "В эстафете отработали не очень хорошо, спишем это на плохую погоду"

Российский биатлонист Антон Шипулин после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что старался биться до последнего. Он также добавил, что неудачное выступление россиян можно списать на плохую погоду.
Напомним, что Россия в гонке заняла четвертое место.
– Это эстафета, старался биться до последнего, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже – спишем это на плохую погоду.
Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты//
Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия – четвертая
spawn0
смешно
21:35 7 января
Serenky25
Лишь бы списать.
18:59 7 января
Особое мнение ^^^
Последние 3 года только и делают, что списывают на что-то... Никакущие без...
18:52 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
ТЕБЯ самого уже ""списать"" пора.... Понторз, ****ля, с озера ШАРТАШ.....
18:41 7 января