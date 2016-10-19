Антон Шипулин: "Условия подготовки в Ханты-Мансийске очень похожи на европейские"

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, проводящий тренировочный сбор в Ханты-Мансийске, отметил, что условия подготовки там очень похожи на европейские. По словам российского биатлониста, именно искусственный снег является самым большим плюсом, так как практически все гонки европейских этапов Кубка мира проходят примерно на таком покрытии.

– Решение было принято нами совместно с тренером, до этого мы два года вкатывались в Якутии, – цитирует пресс-служба "ЮграМегаСпорт" Шипулина. – Однако переменчивая погода тех мест нас не совсем устраивала – иногда были серьезные холода, не позволявшие нам делать качественную тренировку. В этом году начали искать другое место для вкатывания. Не хотелось лететь далеко. В конечном итоге выбирали между Ханты-Мансийском и Тюменью и, все-таки, выбрали Ханты-Мансийск.

Когда-то, лет 5-6 назад, мы уже проводили вкатку здесь, получалось очень неплохо. Первый снег здесь хороший, скольжение быстрое. В принципе, очень похоже на европейские условия. Поэтому было принято решение, что в этом году стоит вновь попробовать Ханты-Мансийск.

– Мартен Фуркад, например, в эти дни тренируется в лыжном тоннеле в Оберхофе. В чем преимущества и недостатки тренировок в более естественных условиях?

– Все-таки, совсем естественными условия Ханты-Мансийска не назовешь, мы ведь катаемся по искусственному снегу. Наверное, в этом и заключается самый большой плюс, так как практически все гонки европейских этапов проходят примерно на таком снеге, к скольжению по нему надо привыкать очень долго.

Каждый тренируется по-своему, использует свои подходы и методики. Нельзя назвать какую-то из них правильной, а какую-то неправильной. Как мы говорим, зима покажет. Хотя, конечно, что-то подсматриваем, на что-то обращаем внимание. Но не просто посмотрели и делаем то же самое, нам надо сначала проанализировать, для чего это делается, какие плюсы и минусы у того или иного метода и так далее. Только после этого делаются выводы и принимаются определенные решения.