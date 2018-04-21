Антон Шипулин: "У меня есть проблемы со здоровьем. Решение о продолжении карьеры приму в сентябре-октябре"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что серьезные проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру. Он также добавил, что готов принять окончательное решение в сентябре-октябре.

– Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении карьеры, – сказал Шипулин в эфире телеканала "Матч ТВ". – 10 лет я в сборной команде, мы проходим два раза в год углубленные обследования. Не буду говорить о своих проблемах со здоровьем. Но в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя.

У меня выявлены определенные проблемы со здоровьем, о которых я говорить отдельно не стану. Мы выполняли огромную работу, нагрузку, четыре года очень много работали с осознанием того, что эти четыре года могут быть последними в карьере.

Если бы при нынешнем моем состоянии спросили, буду ли я завершать карьеру, то я сказал бы, что завершу ее. Но не хочу так заявлять, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Обсудим это позже, перед вкатыванием, в сентябре-октябре.