Антон Шипулин: "У меня есть проблемы со здоровьем. Решение о продолжении карьеры приму в сентябре-октябре"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что серьезные проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру. Он также добавил, что готов принять окончательное решение в сентябре-октябре.
– Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении карьеры, – сказал Шипулин в эфире телеканала "Матч ТВ". – 10 лет я в сборной команде, мы проходим два раза в год углубленные обследования. Не буду говорить о своих проблемах со здоровьем. Но в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя.
У меня выявлены определенные проблемы со здоровьем, о которых я говорить отдельно не стану. Мы выполняли огромную работу, нагрузку, четыре года очень много работали с осознанием того, что эти четыре года могут быть последними в карьере.
Если бы при нынешнем моем состоянии спросили, буду ли я завершать карьеру, то я сказал бы, что завершу ее. Но не хочу так заявлять, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Обсудим это позже, перед вкатыванием, в сентябре-октябре.
dv2205
мононуклеоз кстати заразное заболевание и передается воздушно-капельным путем -- фуркад не только в душу антону плюнул но еще хуже и заразил вылечившись сам
15:42 21 апреля
PvsZ
Hokus, Сокукалова сама не в меру тявкала в адрес наших спортсменов, вот и получает ответочку. А за Антохой косяков нет, за что ж его гнобить?
15:26 21 апреля
pojarniy
Так Тихонов или допинг?
14:54 21 апреля
and0508
Спорт на таком уровне ...это не здоровья однозначно ........там все есть .....и у всех
14:18 21 апреля
pojarniy
Ну ну раскажи, как тебя стаст норвег, вот поржем, кто то рожать уходит, что ты придумаешь? А да привет Губерниеву, он с вами там спал во всех гонках, пусть тоже расскажет сказку "Зайка моя!". М ыбудем ждать.
13:35 21 апреля
Hokus
Когда россиянские болельчики услышали, что проблемы со здоровьем у Соукаловой, они дружно затявкали, что это у неё из-за допинга. Раздастся ли с их стороны аналогичное тявканье и в адрес Шипулина?
13:17 21 апреля