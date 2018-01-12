Антон Шипулин: "У Губерниева самая тяжелая работа: находить отговорки, почему нас нет на подиуме"

Российский биатлонист Антон Шипулин после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что начал свое выступление недостаточно быстро и расстроился, что не смог отстрелять на ноль.

– Дима Губерниев сегодня рад, и половина страны, – сказал во флеш-интервью Шипулин. – Самая тяжелая работа у него: находить отговорки, почему нас нет на подиуме. Это эстафета, тут до последнего есть шансы. Расстроился, что был далековато от тройки. Часто бывает, что даже пятая или восьмая команда выезжает на призовые места.

Второй круг? Начал не очень быстро, я пропустил соперников, думал, что разомнусь, раздышусь, но когда понял, что медленно иду, тренер подсказал, что проигрываем очень много. Обогнал Ландертингера, начал идти в своем темпе. Не поверил своим ушам, что сначала было 30 секунд, потом 20, начали сокращать...