Антон Шипулин: "Три промаха – непростительно много"

Российский биатлонист Антон Шипулин, который занял 15-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, передает корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ из Рупольдинга. По словам спортсмена, гонка получилась очень плохой.

– Гонка сегодня получилась очень плохой для меня, – признал Шипулин. – В биатлоне нужно стрелять хорошо, а я на первом же рубеже допустил промашки. Три промаха – это непростительно много для масс-старта. Совершил ошибку – и сам же за нее расплатился.

– Вызваны ли они очень быстрым началом?

– Я не начинал слишком быстро. Сначала шел параллельно с Мартеном Фуркадом, но потом понял, что этот темп слишком медленный и вышел вперед.

– А чем тогда?

– Я размышлял над этим по ходу гонки. Все-таки большую часть бежал в одиночестве и шансов подумать было очень много. Я просто не сориентировался на ветер. Пристреливался сегодня почти в штиль. Потом тренеры показали, что вся куча была справа и сказали мне сделать поправку. Но когда я пришел на вторую стрельбу, кажется, на 28-ю установку, понял, что условия снова такие же, как на пристрелке. В итоге ничего менять не стал – и обошелся без промахов.

– Позитивный момент гонки – ваш лыжный ход. Постепенно набираете обороты?

– Да, чувствую себя все лучше и лучше, думаю, мы идем в правильном направлении. Дай бог, чтобы в Антхольце я поймал свое прежнее состояние. И потом будет небольшая шлифовка в последние две недели до Олимпиады.

– Почему вы не поехали в горы, как это сделала часть команды?

– Потому что мы не видим смысл ездить в горы на неделю. Организму и так будет непросто адаптироваться к временной разнице в Корее. К тому же Пхенчхан – небольшая высота. И самом тяжелое, с чем там предстоит бороться – это часовая акклиматизация. Поэтому лучше быть там более свежим.

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин – 15-й