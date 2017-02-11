Антон Шипулин: "Спринт не задался с самого начала"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что гонка для него не задалась с самого начала. Российский биатлонист допустил три промаха и показал 21-й результат.
– Как можете объяснить три промаха?
– Сегодня гонка вообще не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете, а стрелялось – вообще очень плохо. Три промаха в спринте на чемпионате мира – это недопустимый результат. Жалко, что нельзя вернуть время вспять – с нулем на стойке, мне кажется, я боролся бы за тройку. К сожалению, уже ничего не изменишь. Может быть, меня подвели нервы, может быть, дело в акклиматизации после гор. Будем общаться с тренерами, выяснять ситуацию. (Владимир ИВАНОВ)
Антон Шипулин: "Вчера договорились с Фуркадом, что помиримся"
roman94
Ребята, плюньте на Фуркадов, не связывайтесь с ними, доказывайте свою силу на лыжне и будете героями, соберитесь, отрешитесь от всего, вы можете.
20:06 11 февраля
Пятачок
Антоше уже давно надо было выяснить ситуацию с тренерАми: дать им пинка под зад и набрать новых. Годы то уходют, а чемпиеном мира в личке Антоша пока так и не стал.
19:48 11 февраля
740
не фиг было в чатах сидеть перед гонкой!
19:34 11 февраля
КошкаПесня
Столько эмоций выплеснул! Вот и не получается. Но Антон сильный спортсмен, соберется! Желаю побед
19:29 11 февраля