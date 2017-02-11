Антон Шипулин: "Спринт не задался с самого начала"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что гонка для него не задалась с самого начала. Российский биатлонист допустил три промаха и показал 21-й результат.

– Как можете объяснить три промаха?

– Сегодня гонка вообще не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете, а стрелялось – вообще очень плохо. Три промаха в спринте на чемпионате мира – это недопустимый результат. Жалко, что нельзя вернуть время вспять – с нулем на стойке, мне кажется, я боролся бы за тройку. К сожалению, уже ничего не изменишь. Может быть, меня подвели нервы, может быть, дело в акклиматизации после гор. Будем общаться с тренерами, выяснять ситуацию. (Владимир ИВАНОВ)

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