Антон Шипулин: "Сегодня стрельба была важнее хода, а я с ней не справился"

Россиянин Антон Шипулин после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнул, что во время гонки совсем не волновался. По словам Шипулина, с одним промахом у него был бы шанс одержать победу или попасть на подиум, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Напомним, россиянин допустил два промаха на первом огневом рубеже.

– Сказался ли первый стартовый номер на стартовой стрельбе?

– Дело не в этом. В отличие от прошлого года я совсем не волновался. Хотел отработать сегодня как на тренировке. Получилось все, кроме первой стрельбы.

– Что случилось на ней?

– Попал в ветровую ситуацию и не сделал правильные поправки.

– После двух промахов не было желания закончить гонку?

– Нет, ведь мы приехали биться до конца. На чемпионате мира иначе нельзя. И я доволен, что после такого первого рубежа я не опустил рук и продолжил работать дальше.

– Опять получается, что если бы хотя бы на один промах меньше – были бы с медалью. Думали об этом?

– Ну, конечно. На финише смотрел на табло и понимал, что сегодня даже с одним промахом у меня был бы шанс стать чемпионом мира или, по крайней мере, призером.

– Ногами зато выглядели сегодня хорошо. Даже у Фуркада на последнем круге немного отыграли.

– Ноги сегодня - не главное. В индивидуальной гонке именно стрельба главный компонент – и я с ним сегодня не справился. Что касается хода, то мы с тренером действительно неплохо подвелись к чемпионату мира. Лыжи тоже ехали здорово. Но стрельба не получилась, а на чемпионате мира таких ошибок не прощают.