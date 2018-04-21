Антон Шипулин: "С Олимпиадами закончил. И не считаю, что Фуркад и Бе меня предали"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что Олимпиада-2018, на которую он не был приглашен по решению МОК, у него ассоциируется с медалями сестры Анастасии Кузьминой, выступающей за сборную Словакии. Он подчеркнул, что не обижается на других биатлонистов, которые открыто не поддержали его в ситуации с отстранением от Олимпиады, но и воздержались от критики.

– Когда вижу логотип Олимпиады-2018, сразу думаю, какая молодец моя сестра. А я у себя из памяти стер это, – заявил в эфире "Матч ТВ" Шипулина. – Я долго мечтал о личной медали на Олимпиаде, визуализировал, представлял себя на Играх, у меня на телефоне долго была заставка в виде этого логотипа, я перед сном смотрел на нее, мечтал. Но для меня олимпийское движение закончено. Не думаю, что захочу продолжать до следующих Олимпийских игр.

Фуркад и Бе не должны думать, что я на них обижаюсь. Я не считаю, что они меня предали, как это сказал Мартен. Якобы из-за того, что не встали на мою сторону или сторону России во всех этих историях. На их месте тоже сто раз подумал, стоит ли меня поддерживать в такой ситуации. Они верно отмечали, что не знают, чем я занимаюсь вне трассы. Как и я не знаю, чем они занимались. У нас хорошие отношения, рабочие.