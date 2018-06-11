Антон Шипулин: "Решение о продолжении карьеры приму осенью"

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что продолжает тренироваться в щадящем режиме.

- Сейчас пока в плавающем режиме провожу тренировки по часу-полтора, 4-5 раз в неделю, даже больше для того, чтобы не зажиреть, - приводит слова Шипулина портал rusbiathlon. - Чтобы восстановить здоровье, мне большие нагрузки сейчас нельзя.

Он также добавил, что осенью примет решение о продолжении карьеры.

- Мне надо будет все взвесить, подумать и решение, как я и говорил, приму осенью, - сказал 30-летний спортсмен.

Ранее сообщалось, что Шипулин пропустит первый предсезонный сбор мужской команды России по биатлону.