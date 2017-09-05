Антон Шипулин: "Приятно работать на родной земле, где я родился и вырос"

Россиянин Антон Шипулин признался, что ему нравится сбор, проходящей в Тюмени. Также он отметил, что сожалеет об отсутствии с ним на сборе семьи.

- Я тоже хотел, чтобы моя жена и сын приехали на этот сбор. Но не получилось. Свободное время провожу здесь с родителями и сестрой, - цитирует "Тюменская арена" Шипулин. - Отмечу, что присутствие близких нас никак не расслабляет. Мы очень собраны в это межсезонье и все делаем в меру. На первом месте – тренировки. И уже вечером, если есть силы, общение с близкими.

- Тюменский сбор для вас – особенный?

- Конечно, приятно работать на родной земле, где я родился и вырос. Отличная обстановка, шикарные условия. Правда, говорят, погода скоро станет дождливой. Но мы с этим справимся, никаких проблем.

- На чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском вы говорили, что пока многовато ошибок в стрельбе. Здесь работаете усиленно над этим компонентом?

- У нас всегда одинаково серьезно внимание уделяется и стрельбе и скоростной работе. Просто наставники сейчас немного меняют тренировочный процесс под те задачи, которые мы на данном этапе преследуем. Пытаемся исправить ошибки, внедряем новые схемы. Уже обговорили с Андреем Александровичем Гербуловым, что нужно немного изменить подход к огневому рубежу, делать это быстрее. На летнем чемпионате России в Чайковском в конце сентября хочется стрелять уже лучше.

- Во время тренировки в Тюмени вы с Волковым взяли себе в напарницы местных молодых спортсменок и провели импровизированный одиночный микст…

- Такие моменты должны быть. Они позволяют не забывать те соревновательные эмоции, которые есть в зимнем сезоне. Стараемся добавлять в тренировки такие азартные вещи. Эстафета прошла не в самом интенсивном темпе, но в плане эмоций такое занятие очень полезно.