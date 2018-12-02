Антон Шипулин: "Привязался к семье, но как военные уходят на фронт, так и мы уходим на сборы"

Биатлонист сборной России Антон Шипулин рассказал о своем состоянии и подготовке к Кубку мира. Олимпийский чемпион пропустил часть подготовки к сезону и не вошел в состав первой команды на стартовые этапы Кубка мира и готовится к Кубку IBU и "Ижевской винтовке".

- На протяжении девяти лет стартовал с командой в Кубке мира, сейчас меня нет, - сказал Шипулин в передаче "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". - Но давно уже успокоился. Я понимал, что нужно чем-то жертвовать, чтобы идти дальше. Сейчас еще тяжелее, потому что за те годы, что я провел с семьей, я сильнее к ним привязался. Но как моряки уходят в плавание, как военные уходят на фронт, так и мы уходим на сборы. Человеческая голова такая, ко всему адаптируешься.

Конечно, форма не такая, как год назад. Уже начало Кубка мира. Я поэтому и отказался, взял тайм-аут. Форма еще не такая, как нужно. Ничего страшного, еще потренируемся.

Буквально вчера переписывался с Малышко. Приятно, что меня ждут, говорят, что команду нужно усиливать.

Если нормально будет чувствовать себя организм, побегу последний этап Кубка IBU.