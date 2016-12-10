Антон Шипулин: "При стрельбе сконцентрировался не на сто процентов"

Россиянин Антон Шипулин, занявший третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, выразил мнение, что ему не удалось одержать победу из-за недостаточной концентрации. Перед последним огневым рубежом он шел вровень с Мартеном Фуркадом, но промазал один раз. Фуркад в итоге выиграл, а Шипулин уступил второе место на заключительном отрезке Эмилю Хегле Свендсену.

- Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибка. Когда уже было три нуля, понимал, что Мартен Фуркад – не тот соперник, который может ошибиться на стрельбе, - цитирует официальный сайт СБР Шипулина. - Я понимал, что нужно идти на чистую стрельбу, но, видимо, не на сто процентов сконцентрировался и допустил ошибку.

На трассе мы с Мартеном менялись несколько раз, сначала он отказался выходить вперед, потом все же вышел, потом снова попросил выйти меня. В принципе, мы сегодня распределяли нагрузку и старались сильно не дергать друг друга, оба понимали, что это бессмысленно – у нас впереди еще огневые рубежи, нет смысла себя дергать, если сзади соперник почти на один штрафной круг позади.

Была непростая гонка, Эмиль очень сильный соперник, с которым нужно быть аккуратнее на финише. В Поклюке не очень хороший финиш для того, чтобы побороться. Здесь многое зависит от спуска, от того, как едут лыжи, но не от финишного спурта. Сегодня я немножко ошибся тактически, потому что сил осталось очень много. Сейчас задним умом понимаю, что надо было обгонять его раньше, перед спуском, но почему-то я был уверен, что из-за спины я его обкачу. Сегодня на пристрелке я анализировал эту ситуацию и почему-то сегодня подумал, что из-за спины выехать будет намного правильнее. Оказалось, что надо было самому раньше обгонять, потому что позволяли силы. Чувствую, что моя форма сейчас неидеальна, единственное, что меня радует, – стрельба, я понемногу начинаю набирать форму и думаю, что самый главный старт должен быть в феврале.