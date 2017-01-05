Антон Шипулин: "Попытался призвать спортсменов не делать поспешных выводов"

Олимпийский чемпион Антон Шипулин на вчерашней встрече биатлонистов в Оберхофе призвал не делать поспешных выводов по поводу темы употребления допинга в России. Накануне Мартен Фуркад на неформальной встрече спортсменов призывал бойкотировать этапы Кубка мира в знак протеста против России, но не получил одобрения.

- Мартен Фуркад начал спортивное заседание, - приводит matchtv.ru слова Шипулина. - Сначала много говорили с заместителем международной федерации Николь Реш, очень много вопросов было адресовано ей о допинге, докладе Макларена. Потом начались обсуждения. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование. После того как поговорили с Николь, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений.