12:24 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Попытался призвать спортсменов не делать поспешных выводов"

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Олимпийский чемпион Антон Шипулин на вчерашней встрече биатлонистов в Оберхофе призвал не делать поспешных выводов по поводу темы употребления допинга в России. Накануне Мартен Фуркад на неформальной встрече спортсменов призывал бойкотировать этапы Кубка мира в знак протеста против России, но не получил одобрения.

- Мартен Фуркад начал спортивное заседание, - приводит matchtv.ru слова Шипулина. - Сначала много говорили с заместителем международной федерации Николь Реш, очень много вопросов было адресовано ей о допинге, докладе Макларена. Потом начались обсуждения. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование. После того как поговорили с Николь, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений.

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Дополнительная информация

http://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI705737_Anton_Shipulin_Ja_popytalsa_prizvat_k_tomu_chtoby_ne_bylo_pospeshnyh_vyvodov

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