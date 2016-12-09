Антон Шипулин: "Получилось абстрагироваться, несмотря на то что Фуркад бежал сзади"

Россиянин Антон Шипулин, занявший третье место в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке, отметил, что правильно разложил свои силы по дистанции. По его словам, преследование француза Мартена Фуркада не сильно его смущало.

- Поклюка мне нравится, но это очень тяжелый этап. Здесь все-таки есть высота, она не прощает ошибок, поэтому сегодня старался подойти к старту с холодной головой, - цитирует Шипулина официальный сайт СБР. - Получилось абстрагироваться, несмотря на то что Фуркад бежал сзади, постоянно ложился рядышком. Я рад, что сумел абстрагироваться от этой ситуации, сумел правильно разложить силы по дистанции. Начал не очень быстро, но зато хватило на финиш. Жалко, что не было еще 200 – 300 метров, чтобы отыграть эти полторы секунды у Бе.

Стрелялось сегодня неплохо, сумел поработать правильно на рубеже, не допускал лишних мыслей. Хочется запомнить эти ощущения на следующие гонки. Здесь полнейший штиль, мы уже четыре дня здесь тренируемся, здесь такие домашние условия все это время. Мы смотрели прогнозы, думаю, здесь весь этап будет такой, лояльный.

Функциональное состояние меняется, но нет того идеального – хочется чувствовать себя побыстрее, полегче, но пока не удается. Думаю, это правильно – мы сделали большой объем работы при подготовке к этому сезону. Мы планомерно готовимся к середине сезона, когда будет главный старт.

Сегодня на подиуме со мной сильнейшие спортсмены, мои основные соперники. Думаю, первая десятка спортсменов сегодня – те конкуренты, с которыми придется бороться весь сезон. И, конечно, я очень рад за Антона Бабикова и Максима Цветкова, выигравших медали в Эстерсунде. Они пришли только недавно в команду и сразу заявили о себе. Я счастлив, когда наши ребята выступают хорошо.



