Антон Шипулин: "Первая стрельба в масс-старте сразу поставила меня на место"

Российский биатлонист Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что первая стрельба, в которой он допустил три промаха, сразу поставила его на место. Он также добавил, что надеялся на лучший результат на лыжне.

Всего в гонке Шипулин допустил 4 промаха. Он финишировал 15-м с отставанием чуть больше минуты.

– После вчерашней эстафеты хотел продышаться и поработать на трассе. Хотел понять, хватит ли меня на 15 километров, – сказал в эфире "Матч ТВ" Шипулин. – В принципе ходом прошел неплохо. Но первая стрельба сразу поставила меня на место.

Отставание 28 секунд на лыжне? Я думал, что пробежал лучше, хотя бы в тройке. Но это тоже неплохо. Будем стараться дальше. Да, лыжи действительно у меня сегодня неплохо ехали.

Трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге