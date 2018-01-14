Антон Шипулин: "Первая стрельба в масс-старте сразу поставила меня на место"

Российский биатлонист Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что первая стрельба, в которой он допустил три промаха, сразу поставила его на место. Он также добавил, что надеялся на лучший результат на лыжне.
Всего в гонке Шипулин допустил 4 промаха. Он финишировал 15-м с отставанием чуть больше минуты.
– После вчерашней эстафеты хотел продышаться и поработать на трассе. Хотел понять, хватит ли меня на 15 километров, – сказал в эфире "Матч ТВ" Шипулин. – В принципе ходом прошел неплохо. Но первая стрельба сразу поставила меня на место.
Отставание 28 секунд на лыжне? Я думал, что пробежал лучше, хотя бы в тройке. Но это тоже неплохо. Будем стараться дальше. Да, лыжи действительно у меня сегодня неплохо ехали.
Levbereg
Ну сказал же Губерниев, что вечером от Шипулина будет серьезное заявление. ЗАявление всей зимы Российского спорта. После Олимпиады Шипулин уходит из биатлона? Тогда вообще никого не останется. А ведь реально допинг был. Весь наш биатлон сразу стал черепашьим.
15:53