Антон Шипулин: "Перед масс-стартом не спал почти всю ночь"

Россиянин Антон Шипулин подчеркнул, что в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене старался сделать все возможное, чтобы завоевать медаль, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Российский спортсмен допустил два промаха и пришел к финишу четвертым.

– Устал это повторять, но и сегодня от призовых мест меня отделил точный выстрел, – выдохнул Шипулин. – Тренеры уже сказали, что не прошел габарит на стойке. Хотя я все равно боролся, старался сделать все возможное.

– Есть ощущение, что вчера вы оставили слишком много эмоций. Все эти церемонии, бесконечные интервью…

– Спасибо вам за это (улыбается). Я на самом деле вчера очень сильно устал. Сил было потрачено очень много, пришел домой в никаком состоянии. Не спал почти всю ночь. Думал, что на дистанции будет еще тяжелее. Но функционально чувствовал себя если не на "пять", то на "четверочку" точно.

– Тем не менее, золото по итогам чемпионата мира у вас есть. Можно назвать выступление на турнире успешным?

– Можно. Хотелось, конечно, еще и личной победы, но я рад, что мы все-таки стали чемпионами мира.