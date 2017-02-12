Россиянин Антон Шипулин посетовал на промах на второй стрельбе во время гонки преследования на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Шипулин занял четвертое место, уступив 8 и 11 секунд норвежцам Оле Эйнару Бьорндалену и Йоханнесу Бе соответственно, и 34 секунды победителю французу Мартену Фуркаду.

- Этот промах на второй стрельбе... Опять меня подвел габарит. Наверное, судьба у меня такая, - сказал Шипулин.

Полностью интервью Шипулина – в ближайшее время в "СЭ" //

Трансляция гонки преследования