18:05 | БИАТЛОН

Антон Шипулин:
"Опять габарит. Наверное, судьба такая"

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Россиянин Антон Шипулин посетовал на промах на второй стрельбе во время гонки преследования на чемпионате мира, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Шипулин занял четвертое место, уступив 8 и 11 секунд норвежцам Оле Эйнару Бьорндалену и Йоханнесу Бе соответственно, и 34 секунды победителю французу Мартену Фуркаду.

- Этот промах на второй стрельбе... Опять меня подвел габарит. Наверное, судьба у меня такая, - сказал Шипулин.

Полностью интервью Шипулина – в ближайшее время в "СЭ" // 
Трансляция гонки преследования

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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KhSL

fedland === Возражу! Разборки с Фуркадом не имели прямого отношения к спорту: было хамство по отношению к партнеру по команде. На него надо было обязательно ответить. А здесь, хоть ты первый. хоть последний - неважно. Второе. А где Шипулин "ноет"? Это только твое восприятие. По всему, Антон просто шутит. Шипулин сегодня провел очень хорошую гонку, это факт.

18:28

эстонский армеец

Какая судьба - спринт надо было бежать хотя бы с двумя промахами и всё было бы в норме.

18:25

fedland

Антон, свою состоятельность и величие, надо доказывать не словами, и не в соц. сетях, а на трассе. Если ты считаешь себя правым в отношении Фуркада, докажи свое право считаться сильнейшим, на трассе. А если не можешь перестань ныть про габариты и судьбу. Позориться можно Губерниеву, но не тебе, представляющему великую страну.

18:14

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